МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля юаня на биржевом рынке выросла в августе до 44,7% и обновила рекорд, доля "токсичных" валют — снизилась до 53,9%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. ЦБ назвал рубль главной валютой при расчетах за российский экспорт

"Структура биржевого валютного рынка продолжала меняться в сторону увеличения доли валют дружественных стран. Доля юаня на биржевом валютном рынке выросла с 44% в июле до 44,7% в августе, что стало новым максимумом на российском рынке. Доля "токсичных" валют на биржевом валютном рынке снизилась до 53,9% (в июле – 54,4%). Доля юаня во внебиржевом сегменте в августе выросла до 21,5% (в июле – 19,4%)", — говорится в обзоре.

Совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке в августе значительно вырос – до 11 триллионов рублей, что стало максимальным значением с февраля 2022 года (12,2 триллиона). В июле он равнялся 8,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 479,5 миллиарда рублей (в июле – 391,9 миллиарда), сообщает регулятор.