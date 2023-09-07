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2023
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Доля юаня на биржевом рынке обновила рекорд
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Доля юаня на биржевом рынке выросла в августе до 44,7% и обновила рекорд, доля "токсичных" валют — снизилась до 53,9%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного... ПРАЙМ, 07.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, цб, биржевой рынок, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля юаня на биржевом рынке выросла в августе до 44,7% и обновила рекорд, доля "токсичных" валют — снизилась до 53,9%, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Структура биржевого валютного рынка продолжала меняться в сторону увеличения доли валют дружественных стран. Доля юаня на биржевом валютном рынке выросла с 44% в июле до 44,7% в августе, что стало новым максимумом на российском рынке. Доля "токсичных" валют на биржевом валютном рынке снизилась до 53,9% (в июле – 54,4%). Доля юаня во внебиржевом сегменте в августе выросла до 21,5% (в июле – 19,4%)", — говорится в обзоре.
Совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке в августе значительно вырос – до 11 триллионов рублей, что стало максимальным значением с февраля 2022 года (12,2 триллиона). В июле он равнялся 8,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 479,5 миллиарда рублей (в июле – 391,9 миллиарда), сообщает регулятор.