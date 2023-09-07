МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ за август увеличился относительно июля – до 7,2 с 6,9 миллиарда долларов, хотя доля продаж к выручке падает, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. ЦБ назвал рубль главной валютой при расчетах за российский экспорт

"Во второй половине прошлого месяца крупнейшие экспортеры нарастили объем чистых продаж иностранной валюты (с 238,5 миллиона долларов в день до 383,5 миллиона). В итоге объем чистых продаж экспортеров в целом за август увеличился на 4,1% относительно июля – с 6,9 до 7,2 миллиарда долларов. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в июле составило 67% (в июне с учетом корректировок – 82%)", — говорится в обзоре.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот в августе оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Объем реализованной ими валюты составил в августе 510 миллиардов рублей (в июле – 519 миллиардов). Нефинансовые компании – экспортеры также нарастили продажи валюты, до 101 миллиарда рублей. Предложение валюты на рынке обеспечивал также Банк России в рамках проводимых операций по зеркалированию инвестиций из ФНБ.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Их нетто-покупки в августе выросли до 591 миллиарда рублей (в июле – 515 миллиардов). Нетто-покупки иностранной валюты осуществляли и нерезиденты из дружественных стран, однако менее значительные, чем месяцем ранее; суммарно за месяц они приобрели валюты на 54 миллиарда рублей (в июле – на 90 миллиардов).

Население в августе продолжило осуществлять нетто-продажи иностранной валюты. В целом за месяц граждане продали валюты на сумму 42,1 миллиарда рублей, при этом итоговые нетто-продажи сформировались за счет продажи "токсичной" валюты в крупнейших банках – на 64,1 миллиарда рублей. Одновременно с этим рубли конвертировались в валюты дружественных стран, в основном в юань. В крупнейших банках по итогам месяца было приобретено таких валют на 16,7 миллиарда рублей, сообщил Центробанк РФ.