МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 98,25 рубля и 13,42 рубля, следует из данных Московской биржи. ЦБ сообщил, что чистые продажи валюты экспортерами за август выросли

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 13 копеек, до 98,25 рубля, юаня — на 2 копейки, до 13,42 рубля, евро снизился на 5 копеек, до 105,41 рубля.