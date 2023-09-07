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2023
https://1prime.ru/Forex/20230907/841686381.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 98,25 рубля
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Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 98,25 рубля и 13,42 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 07.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, мосбиржа, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 98,25 рубля и 13,42 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 13 копеек, до 98,25 рубля, юаня — на 2 копейки, до 13,42 рубля, евро снизился на 5 копеек, до 105,41 рубля.