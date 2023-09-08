МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к остальным мировым валютам в пятницу утром опускается в рамках коррекции, при этом с начала недели рост американской валюты может превысить 0,5%, что может стать восьмой неделей укрепления доллара подряд, свидетельствуют данные торгов. Доллар утратил доверие России и Китая, считает вице-спикер Совфеда

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару растет до 1,0715 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене опускается до 147,2 иены со 147,29 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,12%, до 104,9 пункта.

Индекс доллара с начала недели может показать рост на 0,6%, что может стать восьмой неделей роста показателя подряд. Курс евро к доллару при этом может сократиться примерно на 0,55% по итогам недели, что может, соответственно, стать восьмой неделей снижения подряд.

Укрепление американской валюты поддерживается ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может поддерживать ставки высокими продолжительное время. По данным CME Group, 93% экспертов полагают, что ФРС может в сентябре сохранить ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых. Но по итогам года 38,5% аналитиков допускают показатель уже на уровне 5,5-5,75%.

"Идея о высоких процентных ставках на продолжительное время и неизбежный эффект запаздывания денежно-кредитной политики создают неопределенность в отношении способности Федрезерва точно направлять свою ДКП", — высказывает опасения аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Франс Пресс.