МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась, более 80% расчетов между странами производится в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. Юань опускался до десятимесячного минимума в среду

"Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%. Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги долларом США. Фактически, уже сегодня можно констатировать дедолларизацию двусторонних экономических связей", — сказал Зиновьев.

Он отметил, что российские и китайские экономические операторы "массово уходят от "токсичных" валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов".

"Конечно же, международная политическая и экономическая турбулентность накладывает свой отпечаток на деятельность финансовых организаций, но сформированный благодаря работе профильных ведомств наших стран инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно", — пояснил дипломат.