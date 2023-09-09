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В МИД заявили о дедолларизации экономических связей России и Китая
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Дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась, более 80% расчетов между странами производится в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор... ПРАЙМ, 09.09.2023
валюта, рынки, новости, россия, китай, доллар, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась, более 80% расчетов между странами производится в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%. Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги долларом США. Фактически, уже сегодня можно констатировать дедолларизацию двусторонних экономических связей", — сказал Зиновьев.
Он отметил, что российские и китайские экономические операторы "массово уходят от "токсичных" валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов".
"Конечно же, международная политическая и экономическая турбулентность накладывает свой отпечаток на деятельность финансовых организаций, но сформированный благодаря работе профильных ведомств наших стран инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно", — пояснил дипломат.