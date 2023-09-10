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2023
https://1prime.ru/Forex/20230910/841703957.html
Индия предложит России области для инвестирования застрявших активов
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Индия заверила, что предложит России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России миллиарды рупий, заявил в воскресенье глава МИД РФ... ПРАЙМ, 10.09.2023
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, россия, индия, рупии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — ПРАЙМ. Индия заверила, что предложит России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России миллиарды рупий, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.