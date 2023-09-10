НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — ПРАЙМ. Индия заверила, что предложит России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах компаний из России миллиарды рупий, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров рассказал о последствиях саммита в Индии для МВФ и ВТО

"В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.