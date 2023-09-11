МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, а в целом во внешней торговле РФ составляет более трети, заявил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. Рубль в пятницу прибавляет после падения в ходе текущей недели

"В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину. В импорте расчеты по-прежнему в основном идет недружественных валютах, в целом в обороте торговли в рублях расчеты составляют уже более трети", — сказал Давыдов.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.