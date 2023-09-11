2023-09-11T06:07:00+03:00
2023-09-11T06:08:44+03:00
2023-09-11T06:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230911/841708468.html
В ФТС раскрыли долю рубля в расчетах за российский экспорт
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, а в целом во внешней торговле РФ составляет более трети, заявил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, валюта, рынки, экономика, мировая экономика, россия, рубль, доля, расчеты, экспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458210.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458210.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458209.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/82/841458209.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/81/841458197.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/81/841458197.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230908/841696137.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, а в целом во внешней торговле РФ составляет более трети, заявил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину. В импорте расчеты по-прежнему в основном идет недружественных валютах, в целом в обороте торговли в рублях расчеты составляют уже более трети", — сказал Давыдов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.