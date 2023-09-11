МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару и евро, мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 97,35 рубля, европейская – до 104,40 рубля, китайская — колеблется у уровня закрытия пятницы в 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, ждать ли на следующей неделе доллар по 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 43 копейки, до 97,35 рубля, юаня — торгуется у уровня 13,27 рубля, евро – опускается на 40 копеек, до 104,40 рубля.