МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару и евро, мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 97,35 рубля, европейская – до 104,40 рубля, китайская — колеблется у уровня закрытия пятницы в 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

Граффити в поддержку рубля

Аналитик раскрыл, ждать ли на следующей неделе доллар по 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 43 копейки, до 97,35 рубля, юаня — торгуется у уровня 13,27 рубля, евро – опускается на 40 копеек, до 104,40 рубля.