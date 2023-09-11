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2023
https://1prime.ru/Forex/20230911/841709322.html
Курс доллара в начале торгов снижается до 97,35 рубля
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Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару и евро, мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 97,35 рубля, европейская – до 104,40 рубля, китайская —... ПРАЙМ, 11.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару и евро, мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 97,35 рубля, европейская – до 104,40 рубля, китайская — колеблется у уровня закрытия пятницы в 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 43 копейки, до 97,35 рубля, юаня — торгуется у уровня 13,27 рубля, евро – опускается на 40 копеек, до 104,40 рубля.