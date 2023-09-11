МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки и слабый рубль стоят на пути реализации проектов российского бизнеса, заявил гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в рамках ВЭФ. ЕЦБ может повысить ключевую ставку выше рыночных ожиданий, указал аналитик

Так, замдиректора ГК "Содружество" Павел Зарьков, выступая на сессии "Агро- и биотехнологии: Как накормить 8 миллиардов человек", заявил о негативном влиянии курса рубля на бизнес сейчас: "Немного расстраивает текущая ситуация с прогнозом по курсу рубля, всего за несколько месяцев все превращается в более сложную историю. Но будем повышать собственную эффективность, будем искать какие-то неожиданные приемы".

Его поддержал Белов: "Рост ключевой ставки приводит к серьезным ограничениям на возможности реализации проектов". С другой стороны, добавил он, слабый рубль предполагает возможности для экспортеров, "но здесь всегда нужно искать какой-то баланс".

При этом Белов отметил, что экспорт российских товаров сейчас — в любом случае непростая задача, и бизнесу предстоит большая работа в этом направлении: "Нас нигде не ждут не только с продуктами, даже продукты commodity (сырьевые биржевые товары — газ, нефть, лес золото и т.д. — ред.) везде ждет очень серьезная конкуренция. Те результаты, которые у нас есть по зерну, растительному маслу — две ключевые экспортные позиции — это результаты достаточно длительный работы".

"Здесь нельзя сказать, что что-то проще, что-то сложнее… С другой стороны, действительно, мне кажется, что торговля продовольствием во многом очень серьезно находится на грани с политическим аспектом, это во многом еще и политика", — заключил гендиректор союза.

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