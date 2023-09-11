МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к иене падает в понедельник утром на 1% после комментариев главы Банка Японии о ключевой ставке, свидетельствуют данные торгов. Иена торгуется вблизи девятимесячного минимума

По состоянию на 7.48 мск курс доллара к иене снижался до 146,2 иены со 147,81 иены, курс евро к доллару рос до 1,0737 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,42%, до 104,64 пункта.

Японская валюта получила поддержку после того, как глава японского центробанка Кадзуо Уэда (Kazuo Ueda) указал на возможность ухода регулятора от отрицательной ключевой ставки. Об этом он сообщил изданию Yomiuri Shimbun. Такая опция предусмотрена в том случае, если заработная плата и цены вырастут, отметил Уэда.

Японский ЦБ ввел отрицательную ставку рефинансирования — на уровне минус 0,1% — в январе 2016 года. В то время как другие центробанки склонны повышать ключевые ставки для сдерживания инфляции, Банк Японии продолжает ультрамягкую монетарную политику. Годовая инфляция в Японии по итогам июля составила на 3,3%.

Инвесторы также ожидают в среду, 13 сентября, статистику по инфляции в США. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране в августе ускорилась до 3,6% с 3,2% в июле. Целевой уровень инфляции составляет 2%.