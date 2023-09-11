МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает тенденцию укрепления с пятницы: американская валюта ушла ниже 97 рублей впервые с 5 сентября, европейская опускается в район 104 рублей, китайская торгуется у уровня 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, ждать ли на следующей неделе доллар по 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.50 мск снижается на 82 копейки, до 96,97 рубля, евро – на 72 копейки, до 104,08 рубля, юаня — колеблется у отметки предыдущего закрытия, 13,27 рубля.