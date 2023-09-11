МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает тенденцию укрепления с пятницы: американская валюта ушла ниже 97 рублей впервые с 5 сентября, европейская опускается в район 104 рублей, китайская торгуется у уровня 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

Граффити в поддержку рубля

Аналитик раскрыл, ждать ли на следующей неделе доллар по 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.50 мск снижается на 82 копейки, до 96,97 рубля, евро – на 72 копейки, до 104,08 рубля, юаня — колеблется у отметки предыдущего закрытия, 13,27 рубля.