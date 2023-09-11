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2023
https://1prime.ru/Forex/20230911/841709958.html
Курс доллара опустился ниже 97 рублей
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Курс рубля продолжает тенденцию укрепления с пятницы: американская валюта ушла ниже 97 рублей впервые с 5 сентября, европейская опускается в район 104 рублей, китайская торгуется... ПРАЙМ, 11.09.2023
новости, валюта, рынки, экономика, торги, валюта, мосбиржа, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает тенденцию укрепления с пятницы: американская валюта ушла ниже 97 рублей впервые с 5 сентября, европейская опускается в район 104 рублей, китайская торгуется у уровня 13,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.50 мск снижается на 82 копейки, до 96,97 рубля, евро – на 72 копейки, до 104,08 рубля, юаня — колеблется у отметки предыдущего закрытия, 13,27 рубля.