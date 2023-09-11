ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Пик ослабления курса рубля уже пройден, в настоящее время факторы складываются в пользу укрепления российской валюты, заявил журналистам помощник президента России Максим Орешкин. Банк России вынет туза из рукава ради спасения рубля

"Очевидно, что сейчас факторы уже складываются в другую сторону, и с высокой вероятностью пик динамики курса уже позади", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, если смотреть вперед, очевидно, текущий счет сейчас восстанавливается.

"Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года. Экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились… Это восстановление будет вести к улучшению текущего счета, и понятно, что оттоки капитала — в связи с теми же решениями ЦБ — рост ключевой ставки, макропруденциальные меры, которые ЦБ применяет, это будет сдерживать кредитование и отток капитала соответственно", — добавил он.

По его словам, было несколько причин слабости рубля: с одной стороны, это было связано со снижением цен на нефть — "в первом полугодии они довольно серьезно падали"; с другой стороны, импорт восстановился по мере того, как налаживались торговые потоки и произошла их переориентация с западных рынков на южный и восточный. Орешкин указал, что увеличение импорта — это естественное следствие роста экономики. По его словам, в совокупности из-за этих причин текущий счет платежного баланса РФ несколько ослаб, добавив волатильности на валютный рынок.

Он также назвал отток капитала как один из факторов ослабления рубля. "Так много говорится о различных мерах, которые будут способствовать его ограничению. Очевидно, здесь пакет мер в ближайшем будущем будет применен. Правительство и ЦБ над этим работают, часть решений уже принимается", — заключил он.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.