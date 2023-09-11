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2023
https://1prime.ru/Forex/20230911/841711271.html
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей
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Рубль продолжает укрепляться: курс европейской валюты опустилась ниже 104 рублей, впервые с 1 сентября, американская торгуется у уровня в 96,6 рубля, китайская — у 13,2 рубля,... ПРАЙМ, 11.09.2023
валюта, рынки, новости, россия, московская биржа, курс рубля, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться: курс европейской валюты опустилась ниже 104 рублей, впервые с 1 сентября, американская торгуется у уровня в 96,6 рубля, китайская — у 13,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 9.26 мск снижается на 1 рубль, до 103,80 рубля, доллара — на 1,17 рубля, до 96,61 рубля, юань дешевеет на 6 копеек, до 13,21 рубля.