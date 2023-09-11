МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться: курс европейской валюты опустилась ниже 104 рублей, впервые с 1 сентября, американская торгуется у уровня в 96,6 рубля, китайская — у 13,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Банк России вынет туза из рукава ради спасения рубля

Курс евро расчетами "завтра" на 9.26 мск снижается на 1 рубль, до 103,80 рубля, доллара — на 1,17 рубля, до 96,61 рубля, юань дешевеет на 6 копеек, до 13,21 рубля.