ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России считает предложение ограничить рублевые переводы за рубеж "элементом дискуссии" о будущем валютном регулировании, сообщил статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, выступая на Восточном экономическом форуме. ЦБ снял ограничения по продаже наличной валюты населению

В России следует ввести такой же порог на переводы рублей физическими лицами за границу, как и на валюту — в 100 миллионов рублей в месяц, заявил ранее глава ВТБ Андрей Костин.

"Что-то из того, что сейчас уже сделано, наверное, найдет свое закрепление в качестве постоянно действующих элементов будущей создаваемой системы валютного регулирования… Что будет в контурах этой системы? Дискуссия уже началась. Даже сегодня президент ВТБ сформулировал определенные предложения по тому, как он видит существующие элементы валютного регулирования. Тоже один из элементов этой дискуссии. Она действительно ведется", — сказал Гузнов.

"Понятно, что те меры, которые были применены как ответные меры, которые направлены на решение вполне конкретных задач, они требуют постоянной донастройки. Эту дискуссию вполне обоснованно провести, уже и время назрело для того чтобы это сделать", — заключил он.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.