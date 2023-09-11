МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль заметно укрепляется на Московской бирже в первой половине понедельника благодаря высоким нефтяным ценам и заявлению помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден, доллар торгуется чуть дешевле 97 рублей, а евро — чуть ниже 104 рублей, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Банк России вынет туза из рукава ради спасения рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск снижается на 94 копейки, до 96,85 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,25 рубля, евро — на 82 копейки, до 103,98 рубля.

"Мы рассчитываем на развитие фазы укрепления рубля на этой неделе. Способствовать этому будут, по нашему мнению, во-первых, сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти (Brent удерживается выше 90 долларов за баррель — на максимумах с ноября прошлого года…), позволяющее рассчитывать на дальнейшую активизацию продаж со стороны экспортеров", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent тем временем стабилен и находится на уровне 90,67 доллара за баррель.

"Дополнительной новостной поддержкой рублю сегодня выступают заявления помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток предложения валюты", — дополняет он.

Другими причинами для укрепления рубля Локтюхов считает ожидания ужесточения политики Банка России по итогам заседания 15 сентября, а также расширение интервенций на валютном рынке с четверга и перспектива введения дополнительных мер валютного контроля, способных охладить спекулятивный спрос на валюту.

"Ждем, что американская валюта останется под ощутимым давлением, рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93-96 рублей, в котором он находился в конце августа, уже сегодня-завтра. Сценарий ухода курса доллара в район 90 рублей к концу месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке", — заключает эксперт.