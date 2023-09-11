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2023
https://1prime.ru/Forex/20230911/841713123.html
В ШОС рассказали о работе над увеличением доли нацвалют во взаиморасчетах
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Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня организации, работа ведется... ПРАЙМ, 11.09.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, шос, расчеты в нацвалютах, дедолларизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня организации, работа ведется представителями финансовых министерств и центральных банков стран-членов организации, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан.
"В ходе прошедшего в Самарканде саммита ШОС была принята дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют в официальных расчетах государств-членов ШОС. Сегодня на повестке дня практическая реализация указанного документа", — сказал Хан в ходе пленарной сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы".
Он добавил, что соответствующая работа ведется в рамках специально созданных экспертных группах в лице представителей финансовых министерств и центральных банков государств-членов организации.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.