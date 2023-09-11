ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня организации, работа ведется представителями финансовых министерств и центральных банков стран-членов организации, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан. В МИД заявили о дедолларизации экономических связей России и Китая

"В ходе прошедшего в Самарканде саммита ШОС была принята дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют в официальных расчетах государств-членов ШОС. Сегодня на повестке дня практическая реализация указанного документа", — сказал Хан в ходе пленарной сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы".

Он добавил, что соответствующая работа ведется в рамках специально созданных экспертных группах в лице представителей финансовых министерств и центральных банков государств-членов организации.

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