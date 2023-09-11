МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Британский фунт укрепился в понедельник благодаря значительному падению доллара США против японской иены, оказавшему поддержку другим валютам. Падение цен на жилье в Британии стало самым сильным с 2009 года

Пара британский фунт/японская иена упала почти на 1% после того, как в выходные управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что центральный банк может отказаться от подрывающей позиции иены политики отрицательных процентных ставок, когда станет ясно, что двухпроцентная инфляция находится в зоне досягаемости.

Подскочивший спрос на иену больнее всего ударил по американскому доллару. Пара доллар США/японская иена показала самое большое падение за два месяца.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,4%, по 1,2521. Против евро фунт укрепился меньше, на 0,2%. Пара евро/британский фунт торговалась по 0,8570.

На прошлой неделе пара британский фунт/доллар США упала почти на 1%. Сильные экономические данные США и ослабление уверенности инвесторов подогревали спрос на американскую валюту.

Британский фунт потерял около 5% после достижения в июле 15-месячного пика против доллара США. При этом фунт торгуется более чем на 20% выше рекордного минимума, зафиксированного в сентябре прошлого года. С начала текущего года фунт прибавил 3,5%, вступив в конкуренцию со швейцарским франком в демонстрации наибольшего роста против доллара. Швейцарский франк пока лидирует с результатом 3,7%.

На следующей неделе пройдет очередное заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Трейдеры оценивают вероятность того, что на этом заседании ключевая ставка британского центрального банка будет поднята на 25 базисных пунктов, до 5,50%, в 70%. При этом трейдеры резко понизили оценку вероятности дальнейших повышений процентных ставок. Еще на прошлой неделе денежные рынки ожидали, что ключевая ставка Банка Англии достигнет пика к марту около 5,7%. Банк Англии отметил снижение инфляционных ожиданий британских компаний

Устойчивость британского фунта в этом году отчасти была обусловлена рассуждениями о том, что Банку Англии предстоит проделать еще много работы, чтобы обуздать инфляцию, и что ему придется поднимать процентные ставки выше, чем многим другим центральным банкам.

Теперь же, когда конец цикла ужесточения денежно-кредитной политики уже просматривается, фунту может быть труднее найти импульс для существенного роста в ближайшие недели, отмечают стратеги-аналитики MUFG.

"Мы по-прежнему ожидаем повышения процентных ставок, однако, учитывая слабость ключевых экономических данных перед заседанием, убежденность в повышении ставок может подорвать дальнейшую динамику фунта в краткосрочной перспективе", — говорится в аналитической записке MUFG.

Аналитические модели MUFG показывают, что британский фунт является одной из самых недооцененных валют против доллара США. Оценка фунта занижена примерно на 3,23%.

Модель MUFG учитывает ставки по краткосрочным свопам, результаты рынка акций и разницу в доходности краткосрочных и более долгосрочных облигаций.

Согласно этой модели, фунт сейчас торгуется со значительным дисконтом.

"Краткосрочные расхождения между спот-рынком и моделью предполагают, что валютная пара более не синхронизирована с фундаментальными финансовыми и экономическими факторами, а также что рынок добавляет к котировкам по этой паре рисковую премию", — поясняют аналитики MUFG.