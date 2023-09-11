2023-09-11T12:41:34+03:00
2023-09-11T12:41:34+03:00
2023-09-11T12:41:34+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230911/841713828.html
На Украине ожидают ослабления курса гривны, пишут СМИ
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс украинской национальной валюты в 2024 году составит более 41 гривны за доллар, министерство финансов Украины прогнозирует девальвацию, сообщает издание "Экономическая... ПРАЙМ, 11.09.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, украина, курс гривны, экономика украины
https://cdnn.1prime.ru/images/83569/62/835696262.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83569/62/835696262.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83569/62/835696261.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83569/62/835696261.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83569/62/835696260.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83569/62/835696260.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230911/841712987.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс украинской национальной валюты в 2024 году составит более 41 гривны за доллар, министерство финансов Украины прогнозирует девальвацию, сообщает издание "Экономическая правда".
"Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления курса в 2024 году. В частности, в правительстве предусматривают на 2024 год курс 41,4 гривны за доллар", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как отметил министр финансов Сергей Марченко, указанные данные соответствует ожиданиям бизнеса, однако являются минусом для экспортеров. "Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ (Нацбанком Украины — ред.) и МВФ", — приводит слова Марченко издание.
Согласно данным Национального банка Украины, на сегодняшний день курс составляет 36,5 гривны за доллар.
В апреле 2023 года Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.