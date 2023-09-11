МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс украинской национальной валюты в 2024 году составит более 41 гривны за доллар, министерство финансов Украины прогнозирует девальвацию, сообщает издание "Экономическая правда". Годовая инфляция на Украине замедлилась по итогам августа

"Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления курса в 2024 году. В частности, в правительстве предусматривают на 2024 год курс 41,4 гривны за доллар", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, указанные данные соответствует ожиданиям бизнеса, однако являются минусом для экспортеров. "Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ (Нацбанком Украины — ред.) и МВФ", — приводит слова Марченко издание.

Согласно данным Национального банка Украины, на сегодняшний день курс составляет 36,5 гривны за доллар.

В апреле 2023 года Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.