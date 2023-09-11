МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как очередные данные могут свидетельствовать о новом подъёме инфляции в США, свидетельствуют биржевые сводки. ЕК понизила прогноз по инфляции и экономическому росту в Евросоюзе

По состоянию на 14.39 мск курс евро к доллару растёт до 1,0726 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара, курс доллара к иене снижается до 146,76 иены со 147,81 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,35%, до 104,72 пункта.

Мировые рынки пребывают в ожидании статистики инфляции в США, выход которой запланирован на среду. Так, согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 3,6% с 3,2% в июле. Целевой уровень инфляции, определяемый Федеральной резервной системой, составляет 2%.

Также инвесторы оценивали слова главы японского центробанка Кадзуо Уэды (Kazuo Ueda) о возможности ухода регулятора от отрицательной ключевой ставки. Японский ЦБ ввел отрицательную ставку рефинансирования — на уровне минус 0,1% — в январе 2016 года. Годовая инфляция в Японии по итогам июля составила 3,3%.