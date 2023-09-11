МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро — ниже 103 рублей впервые с 28 августа, следует из данных Московской биржи.

Здание Банка России

Банк России вынет туза из рукава ради спасения рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.13 мск падал на 1,80 рубля, до 95,98 рубля, евро — на 1,82 рубля, до 102,98 рубля, юаня — на 15 копеек, до 13,11 рубля.