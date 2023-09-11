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2023
https://1prime.ru/Forex/20230911/841715800.html
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 96 рублей, евро — ниже 103 рублей
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Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро — ниже 103 рублей впервые с 28 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 11.09.2023
валюта, рынки, новости, россия, московская биржа, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро — ниже 103 рублей впервые с 28 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.13 мск падал на 1,80 рубля, до 95,98 рубля, евро — на 1,82 рубля, до 102,98 рубля, юаня — на 15 копеек, до 13,11 рубля.