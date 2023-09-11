МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 1 сентября, евро — ниже 103 рублей впервые с 28 августа, следует из данных Московской биржи. Банк России вынет туза из рукава ради спасения рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.13 мск падал на 1,80 рубля, до 95,98 рубля, евро — на 1,82 рубля, до 102,98 рубля, юаня — на 15 копеек, до 13,11 рубля.