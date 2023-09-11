МОСКВА, 11 сен— ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро и иене в понедельник вечером после роста по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на ослабевающем долларе

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару рос до 1,0747 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара, курс доллара к иене снижался до 146,43 иены со 147,81 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,5%, до 104,56 пункта.

По итогам предыдущей недели доллар подорожал к иене более чем на 1%. По отношению к евро курс американской валюты увеличился на 0,7%, это стало восьмым подряд недельным ростом, что в последний раз наблюдалось в 2014 году.

На этой неделе трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в среду. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 3,6% с 3,2%. По словам аналитиков, ускорение роста цен в стране, поддерживаемое ралли нефти, будет способствовать укреплению доллара.

"Более высокие цены на энергоносители предотвратят дальнейшее снижение инфляции в США и окажут доллару некоторую поддержку", — цитирует агентство Блумберг стратега Credit Agricole CIB Дэвида Форрестера (David Forrester).