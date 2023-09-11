2023-09-11T19:19:53+03:00
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2023-09-11T19:19:53+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230911/841717771.html
Доллар и юань на Мосбирже завершили торги падением
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Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 95,08 рубля и 13,02 рубля, доллар в последнюю минуту... ПРАЙМ, 11.09.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 95,08 рубля и 13,02 рубля, доллар в последнюю минуту торгов опускался до 95 рублей ровно – на минимум с конца августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 2,7 рубля, до 95,08 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,02 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 102,50 рубля.