МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с "зависшими" на счетах российских компаний деньгами не стоит, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Нечаев рассказал, как решал проблему с "лишними" рупиями в СССР

"Вопрос обсуждался в общем плане. Индийские партнеры сказали, что они понимают серьезность этой проблемы и будут предлагать нам различные варианты", — сказал Руденко журналистам на полях ВЭФ-2023.

"В таком разрезе вопрос не стоял, мы намереваемся (расчеты в рупиях — ред.) и дальше активнее использовать", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от использования рупий в расчетах с Индией.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.