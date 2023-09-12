2023-09-12T03:20:00+03:00
2023-09-12T03:36:47+03:00
2023-09-12T03:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230912/841718969.html
В МИД России пояснили ситуацию с "зависшими" рупиями
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с "зависшими" на счетах российских компаний деньгами не стоит, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Вопрос... ПРАЙМ, 12.09.2023
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, мид, россия, рупии, индия
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/34/841403498.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/34/841403498.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/34/841403497.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/34/841403497.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/34/841403485.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/34/841403485.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230703/840981129.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с "зависшими" на счетах российских компаний деньгами не стоит, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Вопрос обсуждался в общем плане. Индийские партнеры сказали, что они понимают серьезность этой проблемы и будут предлагать нам различные варианты", — сказал Руденко журналистам на полях ВЭФ-2023.
"В таком разрезе вопрос не стоял, мы намереваемся (расчеты в рупиях — ред.) и дальше активнее использовать", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от использования рупий в расчетах с Индией.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.