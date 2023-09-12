МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Возрастающая роль развивающихся экономик Китая, Индии и России ведет к кардинальным изменениям международной финансовой системы, на смену доллару, евро, фунту стерлингов и йене идет новая мировая валюта, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв в ходе работы Восточного экономического форума (ВЭФ). В Совете экономического лидерства Африки призвали БРИКС создать свою валюту

"Международная финансовая система претерпевает в настоящее время кардинальные изменения. На смену доллару, евро, фунту стерлингов и йене идет новая мировая валюта, новая расчетная единица", — сказал он.

На процесс, по его мнению, влияют два фактора – фундаментальный и оперативный. "Фундаментальный состоит в том, что из пяти крупных экономик мира три уже представляют развивающиеся страны. Это — Китай, Индия, Россия. А скоро их будет четыре, к ним присоединится еще Индонезия. Это значит, что в первой пятерке преимущество развивающихся экономик выросло радикально", — подчеркнул он.

Понятно, добавил Широв, что в этой ситуации крупные развивающиеся экономики не желают больше играть на финансовом рынке по правилам, установленным Вашингтоном, "им хочется больше прав в определении порядка вещей в мировой экономике, в финансовой системе".

Оперативный же аспект связан, по его словам, с замороженными Западом российскими валютными резервами, он таким образом серьезно скомпрометировал себя. "Многие страны с опаской теперь поглядывают на валюты развитых стран. Резервы Китая в долларах, например, начинают снижаться, он старается избавляться от них", — заметил директор ИНП РАН.

Тем не менее, быстро, по его словам, новая валюта не придет. "Но сама жизнь заставляет нас ускоряться на этом пути", — заключил собеседник агентства.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.