МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы растет против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту падает до 96,74 рубля, китайской – до 13,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск падает на 57 копеек, до 96,74 рубля, евро – на 54 копейки, до 103,29 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,34 рубля.