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2023-09-15T07:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230915/841752804.html
Доллар на старте торгов падает до 96,74 рубля
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Курс рубля в начале торгов пятницы растет против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту падает до 96,74 рубля, китайской – до 13,34 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 15.09.2023
новости, валюта, рынки, экономика, мосбиржа, торги, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы растет против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту падает до 96,74 рубля, китайской – до 13,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск падает на 57 копеек, до 96,74 рубля, евро – на 54 копейки, до 103,29 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,34 рубля.