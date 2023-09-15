МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу продолжает торговаться в плюсе, хотя и растеряла часть утреннего роста к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, следует из данных торгов. Использование цифрового рубля абсолютно добровольно, заявила Набиуллина

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск снижается на 43 копейки (на 0,4%), до 96,91 рубля, евро – на 39 копеек (также на 0,4%), до 103,43 рубля, юаня – на 4 копейки (на 0,3%), до 13,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 131,7 миллиарда рублей, евро — 37,1 миллиарда, долларом — 134,6 миллиарда рублей.

Ранее в пятницу курс доллара максимально падал до 96,10 рубля, евро – до 102,46 рубля, юаня – до 13,19 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Курс российской валюты в пятницу продолжает торговаться в плюсе, хотя и частично растерял больший утренний рост, скорректировавшись "на факте" принятия Центробанком решения о повышении ставки на 1 процентный пункт. Дело в то, что эксперты допускали более агрессивное повышение ставки – вплоть до 15% годовых.

Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. А до конца года она прогнозируется регулятором в диапазоне 13-13,6%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что потребуется продолжительный период жесткой монетарной политики в РФ. "Психологической" отметки курса рубля нет, заявили в ЦБ

При этом она считает, что валютная структура экспортных расчетов России сама по себе не влияет на динамику курса рубля, даже если расчеты проходят в рублях. Российские экспортеры держат менее 1% валютной выручки за рубежом, а около 90% её продолжают продавать, добавила глава ЦБ. Отток капитала из России стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым: за январь-август он снизился в годовом выражении до 28,6 миллиарда долларов со 195,1 миллиарда, заявила она.

Административные меры в сфере валютного контроля должны ограничиваться зеркальным ответом на международные санкции, а влиять на курс рубля нужно повышая привлекательность рублевых сбережений, резюмировала Набиуллина.

ПРОГНОЗЫ

ЦБ РФ повысил ставку в первую очередь для борьбы с инфляцией, отмечает Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции".

"При этом косвенно повышение ставки должно способствовать укреплению рубля. Это связано с тем, что повышение ставки приводит к сокращению кредитования, а, следовательно, уменьшению потребительского спроса и, как результат, снижению импорта", — добавляет он. Остановите доллар

В целом нельзя говорить о том, что ключевая ставка ЦБ РФ — эффективный инструмент управления курсом национальной валюты, говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Косвенно рубль может получить поддержку от рынка облигаций, который при такой доходности становится неплохой альтернативой акциям. Если же говорить о влиянии на курс, то многие считают необходимым ужесточение мер валютного контроля в отношении обязательной продажи выручки. Добровольное увеличение пока не оказывает какого-либо существенного эффекта", — заключает он.