МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника перешел к снижению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов: американская валюта поднимается до 96,96 рубля, китайская — до 13,28 рубля, европейская — до 103,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 15 копеек — до 96,96 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,28 рубля, евро — на 50 копеек — до 103,43 рубля.

На старте торгов доллар максимально опускался до 96,52 рубля, юань — до 13,22 рубля, евро — до 102,76 рубля.