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2023
https://1prime.ru/Forex/20230918/841768007.html
Курс доллара незначительно растет на старте торгов
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Курс рубля в начале торгов понедельника перешел к снижению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов: американская валюта поднимается до 96,96 рубля, китайская — до... ПРАЙМ, 18.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, биржа, валюта, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника перешел к снижению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов: американская валюта поднимается до 96,96 рубля, китайская — до 13,28 рубля, европейская — до 103,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 15 копеек — до 96,96 рубля, юаня — на 3 копейки, до 13,28 рубля, евро — на 50 копеек — до 103,43 рубля.
На старте торгов доллар максимально опускался до 96,52 рубля, юань — до 13,22 рубля, евро — до 102,76 рубля.