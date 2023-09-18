МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром снижается, рынки ожидают позднее на неделе проведение заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по его итогам регулятор может оставить ключевую ставку неизменной, свидетельствуют данные торгов. Аналитик назвал знаковую отметку для рубля после роста ставки

По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару растет до 1,0668 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0655 доллара, курс доллара к иене снижается до 147,69 иены со 147,82 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,07%, до 105,25 пункта.

Очередное заседание ФРС запланировано на 19-20 сентября. По данным CME Group, 99% аналитиков ожидают сохранения ставки в сентябре на текущей отметке в 5,25-5,5% годовых, а на конец года 34,1% экспертов прогнозируют ее значение уже на уровне 5,5-5,75%. Традиционно рост ставки поддерживает стоимость доллара, поэтому ожидание паузы в повышениях на этой неделе сдерживает стоимость американской валюты.

Также Федрезерв обновит по итогам заседания основные макроэкономические прогнозы, включая ожидания по уровню ставки, ВВП и инфляции, а затем глава регулятора Джером Пауэлл выступит с комментариями на пресс-конференции, что может дать больше подсказок о планах регулятора по ставке.

Кроме того, в четверг ожидается заседание Банка Англии, а в пятницу — Банка Японии. Инвесторы полагают, что британский регулятор может поднять учетную ставку до 5,5% с 5,25%, а японский — сохранит ультрамягкую монетарную политику и учетная ставка останется на уровне минус 0,1%. Решения центробанков могут отразиться на стоимости фунта стерлингов и иены.