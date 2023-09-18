МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром снижается, рынки ожидают позднее на неделе проведение заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по его итогам регулятор может оставить ключевую ставку неизменной, свидетельствуют данные торгов.

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Аналитик назвал знаковую отметку для рубля после роста ставки

По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару растет до 1,0668 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0655 доллара, курс доллара к иене снижается до 147,69 иены со 147,82 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,07%, до 105,25 пункта.

Очередное заседание ФРС запланировано на 19-20 сентября. По данным CME Group, 99% аналитиков ожидают сохранения ставки в сентябре на текущей отметке в 5,25-5,5% годовых, а на конец года 34,1% экспертов прогнозируют ее значение уже на уровне 5,5-5,75%. Традиционно рост ставки поддерживает стоимость доллара, поэтому ожидание паузы в повышениях на этой неделе сдерживает стоимость американской валюты.

Также Федрезерв обновит по итогам заседания основные макроэкономические прогнозы, включая ожидания по уровню ставки, ВВП и инфляции, а затем глава регулятора Джером Пауэлл выступит с комментариями на пресс-конференции, что может дать больше подсказок о планах регулятора по ставке.

Кроме того, в четверг ожидается заседание Банка Англии, а в пятницу — Банка Японии. Инвесторы полагают, что британский регулятор может поднять учетную ставку до 5,5% с 5,25%, а японский — сохранит ультрамягкую монетарную политику и учетная ставка останется на уровне минус 0,1%. Решения центробанков могут отразиться на стоимости фунта стерлингов и иены.