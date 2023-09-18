МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Московская биржа начинает в понедельник принимать валюту Казахстана — тенге — в качестве обеспечения для сделок на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, теперь тенге может использоваться как обеспечение на всех рынках, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа перенесла время возобновления торгов на срочном рынке

"С 18 сентября 2023 года Московская биржа начинает принимать казахстанский тенге в качестве обеспечения для сделок на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов", — говорится в сообщении.

"Таким образом, теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынках участники могут использовать российские рубли, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро", — поясняет биржа.

Это позволит профессиональным участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать собственные операции, повысить эффективность использования свободных финансовых средств, что будет способствовать росту торговой активности, поясняет биржа. В Казахстане создали корпорацию для развития "цифрового тенге"

Группа "Московская биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой, где торгуют акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

В состав группы в том числе входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.