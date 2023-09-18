МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в понедельник выросла на Мосбирже против доллара и юаня, но сползла к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 27 копеек, до 96,55 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,21 рубля, евро поднялся на 12 копеек, до 103,05 рубля. Евро на форексе растет на 0,24%, до 1,0681 доллара.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 156 миллиардов рублей против 34,5 миллиарда по евро и 122,7 миллиарда по доллару.

Доллар за день снизился к рублю на 0,3%, юань — на 0,35%, евро вырос на 0,1%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в понедельник по большому счету стабилизировался около уровней, достигнутых после пятничного повышения Центробанком РФ ключевой ставки с 12% до 13% годовых и комментариев по денежно-кредитной политике.

"Умеренное решение регулятора в пятницу помогло сдержать дальнейшее ослабление валюты, но ожидание роста инфляции в конце года продолжает давить на рубль. Фактор в виде возможной коррекции вниз рынка нефти уже на этой неделе также играет против рубля", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти продолжает обновлять рекорды с ноября 2022 года, подбираясь к 95 долларам. К 22.06 мск она росла на 0,48% до 94,38 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается около максимума с марта — выше 105 пунктов, что сигнализирует о низком спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник курс может продолжить двигаться в диапазоне 95,5-98,5 рубля с потенциалом к укреплению на следующей неделе в связи с фактором налогового периода сентября, рассчитывает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Пока цены на нефть остаются выше 85-90 долларов за баррель, "жировая прослойка" экспортной выручки будет согревать в сентябре национальную валюту РФ. Прогноз курса на 19 сентября – 96,5–96,7 рубля за доллар", говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".