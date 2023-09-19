МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов переходит к росту после кратковременного снижения на открытии: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 96,39 рубля, китайской – до 13,20 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость нефти марки Brent достигла рекордной отметки

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 16 копеек — до 96,39 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,20 рубля, евро – на 10 копеек, до 102,95 рубля.

В первые минуты торгов доллар максимально повышался до 96,66 рубля.