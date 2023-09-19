МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов переходит к росту после кратковременного снижения на открытии: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 96,39 рубля, китайской – до 13,20 рубля, следует из данных Московской биржи. 

Емкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов

Стоимость нефти марки Brent достигла рекордной отметки

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 16 копеек — до 96,39 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,20 рубля, евро – на 10 копеек, до 102,95 рубля.

В первые минуты торгов доллар максимально повышался до 96,66 рубля.