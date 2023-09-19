2023-09-19T07:21:37+03:00
2023-09-19T07:21:37+03:00
2023-09-19T07:21:37+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230919/841775572.html
Доллар на старте торгов переходит к снижению
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Курс рубля в начале торгов переходит к росту после кратковременного снижения на открытии: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 96,39 рубля, китайской – до... ПРАЙМ, 19.09.2023
валюта, рынки, новости, россия, валюта, доллар, рубль, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов переходит к росту после кратковременного снижения на открытии: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 96,39 рубля, китайской – до 13,20 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 16 копеек — до 96,39 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,20 рубля, евро – на 10 копеек, до 102,95 рубля.
В первые минуты торгов доллар максимально повышался до 96,66 рубля.