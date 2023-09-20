МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен сказала во вторник, что отношение Вашингтона к новой валютной интервенции со стороны Японии будет зависеть от ситуации. В США высмеяли внешний вид Зеленского

"Обычно мы обсуждаем с ними такие интервенции, и в целом мы понимаем необходимость сглаживания валютного курса после ненадлежащей волатильности, но не в целях влияния на его уровень", — сказала Йеллен, отвечая на вопрос о том, отнесутся ли США к новой валютной интервенции Токио с таким же пониманием, которое было продемонстрировано в прошлом году, когда иена резко упала.

"Так что это очень будет зависеть от ситуации и наших обсуждений с японцами", — отметила Йеллен.

В сентябре и октябре прошлого года Токио произвел интервенции на валютном рынке, чтобы поддержать японскую иену после обвала до 32-летнего минимума против доллара США. Тогда иена достигла отметки 151,94 иены за доллар.

Хотя сейчас иена торгуется выше этого минимума, многие трейдеры рассматривают уровень 150 иен за доллар как красную линию, преодоление которой может спровоцировать новую интервенцию. На азиатских торгах в среду пара доллар США/японская иена торговалась около 147,74.

Ослабление иены оказывает поддержку японским экспортерам, однако оказывает давление на домохозяйства и розницу, повышая стоимость импортного сырья и топлива.