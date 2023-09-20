2023-09-20T06:17:28+03:00
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2023-09-20T06:17:28+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230920/841782427.html
В ЦБ Китая призвали уделять больше внимания курсу юаня
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Следует уделять больше внимания обменному курсу юаня против корзины других валют, а не только доллара США, сказал в среду представитель Народного банка Китая. Китай будет... ПРАЙМ, 20.09.2023
валюта, рынки, новости, китай, цб, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Следует уделять больше внимания обменному курсу юаня против корзины других валют, а не только доллара США, сказал в среду представитель Народного банка Китая.
Китай будет решительно пресекать нарушения в порядке функционирования рынка и принимать меры по предотвращению избыточного изменения валютного курса, заявил глава отдела денежно-кредитной политики Народного банка Китая Цзоу Лань
"Люди обычно больше обсуждают обменный курс юаня против доллара США, но в действительности обменный курс юаня против корзины валют может более точно отражать изменение ценности национальной валюты", — отметил он.