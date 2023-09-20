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Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению против доллара и прибавляет к юаню: курс американская валюта к текущему моменту торгуется по 96,92 рубля, китайская — по... ПРАЙМ, 20.09.2023
валюта, рынки, новости, рубль, курс валют, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению против доллара и прибавляет к юаню: курс американская валюта к текущему моменту торгуется по 96,92 рубля, китайская — по 13,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 8 копеек — до 96,92 рубля, евро — на 28 копеек, до 103,50 рубля, юаня — снижался на 1 копейку, до 13,25 рубля.
Минутами ранее доллар максимально снижался до 96,59 рубля.