МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению против доллара и прибавляет к юаню: курс американская валюта к текущему моменту торгуется по 96,92 рубля, китайская — по 13,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик объяснил, в каком случае доллар подпрыгнет до 110 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 8 копеек — до 96,92 рубля, евро — на 28 копеек, до 103,50 рубля, юаня — снижался на 1 копейку, до 13,25 рубля.

Минутами ранее доллар максимально снижался до 96,59 рубля.