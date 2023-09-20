МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях интеграции цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. Использование цифрового рубля абсолютно добровольно, заявила Набиуллина

Документ, внесенный депутатами Анатолием Аксаковым, Ольгой Ануфриевой и сенатором Николаем Журавлевым, вводит в НК понятие "счет цифрового рубля", который будет являться отдельным видом банковского счета. В связи с этим порядок налогообложения операций с ним будет аналогичен порядку налогообложения операций с банковским счетом.

При этом от НДС освобождаются операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля, переводами (перечислениями) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля.

Для определения налога на доходы физических лиц предлагается установить дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика. В случаях же, когда доходные или расходные операции организаций осуществляются с использованием счета цифрового рубля, для целей определения налога на прибыль предлагается предусмотреть порядки признания доходов и расходов при методе начисления и при кассовом методе.

Кроме того, допускается обращение взыскания на цифровые рубли при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств.

Налоговым органам предоставляется право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на соответствующей платформе, а также требовать от оператора такой платформы документы, подтверждающие факт списания со счета налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления их в бюджетную систему РФ. При этом устанавливаются обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля и его ответственность за несоблюдение этих обязанностей.

"Цифровой рубль — это эволюция финансовой системы, однако законодательство требует постоянной доработки, чтобы в случае возникновения спорных ситуаций все действия со стороны платформы цифрового рубля были легитимны", — заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. При этом он считает важным закрепить, что "цифровой рубль — это не разновидность цифровой валюты, где получится спрятаться от уплаты налогов и использовать ее для вывода средств с сомнительных сделок".