МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду продолжает разнонаправленные незначительные колебания: растет к доллару и юаню, но снижается к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.12 мск снижался на 26 копеек, до 96,58 рубля, евро повышался на 18 копеек, до 103,40 рубля, юаня — терял 5 копеек, до 13,21 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 130,1 миллиарда рублей против 35,1 миллиарда по евро и 95,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом терял к рублю 0,3%, юань — 0,4%, евро прибавлял 0,1%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в среду продолжает стабилизироваться, незначительно меняясь к основным валютам, торгуемым на Московской бирже.

"Валютный рынок РФ за последние пять торговых сессий демонстрирует высокую степень стабильности на фоне остальных сегментов финансового рынка. Вместе с повышением ключевой ставки до 13% и прогнозами по вероятному дальнейшему ужесточению, снизилась и волатильность торгов, и количество ставок на дальнейшее существенное ослабление рубля", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Стоимость нефти корректируется вниз от максимумов с ноября 2022 года. К 16.12 мск она снижалась на 1%, до 93,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) терял 0,2%, до 105 пунктов, оставаясь около максимума с марта, что сигнализирует о низком спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Приближение пика налогового периода сентября по-прежнему не вызывает ощутимого укрепления рубля, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Это увеличивает вероятность просадки его курса после прохождения пика фискальных платежей 28 сентября, как это происходило в предыдущие месяцы. Слабость рубля отчетливо проявляется на фоне не только дополнительных продаж экспортеров, в том числе в рамках договоренностей с властями, но и увеличения почти в 10 раз объема иностранной валюты, ежедневно реализуемой Банком России", — добавляет он.

Дальнейшая динамика валютных пар будет определяться в том числе итогами сегодняшнего заседания Федрезерва США, считает Фетисов из Россельхозбанка.

"Если пауза (в росте ставки) в значительной степени отражена в динамике индекса доллара, то очень вероятное ужесточение риторики и изменение прогнозов со стороны ФРС в худшую сторону может вновь привести к росту индекса доллара и повышенному, хотя и косвенному, давлению на рубль. Поддерживающий краткосрочный фактор — приближение налогового периода. Краткосрочный прогноз по доллару: 94,06-96,7 рубля, по юаню: 12,92-13,22 рубля", — добавляет он.