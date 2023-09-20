МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль по итогам торгов среды укрепился к доллару, юаню и евро: американская валюта снизилась до 96,15 рубля, китайская — до 13,16 рубля, европейская — до 103,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 69 копеек, до 96,15 рубля, юаня — на 10 копеек, до 13,16 рубля, евро — на 20 копеек, до 103,03 рубля.

Ноябрьский фьючерс марки Brent снижается на 0,16%, до 94,19 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ

В среду рубль в основном укреплялся к доллару и юаню, но снижался к евро. Однако торги закрыл в "зеленой зоне" ко всем трем инвалютам.

Вечером в среду замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, выступая в Госдуме, что власти России рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны. Также он считает, что эти меры будут в состоянии сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.

До заявлений чиновника рубль к доллару укреплялся чуть более чем на 20 копеек, а после заявления в моменте прибавлял более 60 копеек, затем немного откатился, после чего вновь усилил рост.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 162,63 миллиарда рублей, долларами – 122,67 миллиарда рублей, евро – 47,76 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

Российская валюта остается стабильной благодаря экспортерам, которые продают валюту в преддверии погашения налоговых обязательств, и увеличению предложения иностранной валюты со стороны ЦБ, считает Антон Кравченко из УК "Первая".

"Пока баланс факторов в целом складывается в пользу рубля, давая ему возможности для сдержанного укрепления. Относительно высокие цены на нефть, продажи валюты Центробанком и экспортерами, приближение пика налогового периода и завершение сезона отпусков играют на стороне нацвалюты", — говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Впрочем, мы видим, что даже при наличии такого количества опор рубль не выглядит уверенно. Это дает основания оценивать потенциал для краткосрочного укрепления российской валюты как достаточно скромный", — считает он.

ПРОГНОЗЫ

Буйволов прогнозирует курс рубля к доллару до конца текущей недели в диапазоне 94-97 рублей.

"В конце недели в фокусе внимания может оказаться внешний фон. Если сигналы ФРС по итогам заседания среды не будут выраженно "ястребиными", глобальный доллар может несколько отступить, что окажет поддержку развивающимся валютам и сырьевым ценам", — добавляет аналитик.

По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентирами для курса рубля к доллару, евро и юаню в четверг будут уровни в 95–97 рублей, 102–104 рублей и 12,9–13,5 рубля, соответственно.

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" полагает, что с приближением налоговых платежей рубль не сумеет продемонстрировать явное укрепление, однако увеличение предложения валюты позволит поддержать относительную стабильность на рынке.