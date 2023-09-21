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2023
https://1prime.ru/Forex/20230921/841792680.html
ЦБ Китая установил самый высокий с 14 августа срединный курс юаня к доллару
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Народный банк Китая в четверг установил самый сильный за один месяц срединный курс юаня к доллару, при этом стоимость китайской валюты против корзины валют крупнейших торговых... ПРАЙМ, 21.09.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, китай, народный банк китая, курс юаня
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Народный банк Китая в четверг установил самый сильный за один месяц срединный курс юаня к доллару, при этом стоимость китайской валюты против корзины валют крупнейших торговых партнеров Китая восстановилась.
Регулятор установил срединный курс юаня к доллару на уровне 7,1730 юаней за доллар против предыдущего фиксинга 7,1732. Это самый высокий официальный курс китайской валюты с 14 августа.
Сильный фиксинг укрепил курс юаня против корзины валют крупнейших торговых партнеров Китая до 98,78, максимума с 29 мая. Таким образом, юань восстановил все потери, понесенные против этой корзины ранее в этом году, и торгуется на 0,11% выше, чем в начале года.
Между тем против доллара юань на рынке спот с начала года снизился более чем на 5%.