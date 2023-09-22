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2023
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В Минфине рассказали, кого коснутся обсуждаемые меры валютного контроля
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Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут большинство обычных россиян, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Я точно давайте скажу — совершенно точно это... ПРАЙМ, 22.09.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, минфин рф, россия, россияне, валютный контроль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут большинство обычных россиян, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Я точно давайте скажу — совершенно точно это (обсуждаемые меры валютного контроля — ред.) не коснется обычных граждан. Это, если коснется физиков (физических лиц — ред.), то мы говорим про лимит, аналогичный которому сейчас установлен в валюте — 1 миллион долларов в месяц. Лимит, который для 99,9 в периоде процентов наших граждан носит абсолютно фантастический характер", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
В среду Моисеев сообщил, что власти России рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны.
В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.