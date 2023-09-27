МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в среду мало меняется к основным валютам, торгуемым на Московской бирже, в соответствии с курсовой динамикой форекса, следует из данных торгов. Котировки газа в США укрепились на ожиданиях роста спроса

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.14 мск повышался на 15 копеек, до 96,53 рубля, евро терял 20 копеек, до 101,95 рубля, юаня – прибавлял 4 копейки, до 13,19 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 88,8 миллиарда рублей против 29,3 миллиарда по евро и 73,1 миллиарда по доллару.

Доллар и юань при этом повышались к рублю на 0,2% и на 0,3%, евро – терял 0,2%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в среду продолжает колебаться в "боковой динамике", мало меняясь против основных валют, торгуемых на Московской бирже.

"Достаточно уверенная стабильность рубля по отношению к основным валютам отчасти вызвана налоговым периодом с повышенным предложением со стороны экспортеров, отчасти – достаточно высокой степенью неуверенности спекулятивно настроенных покупателей валюты в перспективе дальнейшего ослабления рубля, чему способствуют достаточно активные "вербальные" интервенции со стороны регуляторов", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Стоимость нефти к 17.14 мск росла на 1,7%, до 94 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 106,2 пункта, оставаясь около максимума с ноября 2022 года, что сигнализирует о низком спросе на риск.

ПРОГНОЗЫ

Рубль остается стабильным на фоне новостей о вводе экспортной пошлины с привязкой к курсу рубля, считает Антон Кравченко из УК "Первая".

"Она будет приносить в бюджет 50 миллиардов рублей в месяц и повысит продажи валюты экспортёрами. Также у последних скоро начнется налоговый период. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что курс будет находиться в диапазоне 93–97 рублей", — добавляет он.

Пик налоговых платежей сентября приходится на четверг, напоминает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая, что этот фактор лишь удержал рубль в узком коридоре, далее он может возобновить ослабление. Сдерживать эту тенденцию способно вероятное увеличение экспортной выручки, которое уже должно было произойти благодаря значительному подорожанию нефти в последние месяцы", — добавляет он.

"С окончанием налогового периода сентября повышенная волатильность снова вернется на рынок, краткосрочный диапазон курсов составит 96,4-97,44 рубля за доллар и 13,17-13,30 рубля за юань", — говорит Фетисов из РСХБ.