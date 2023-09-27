2023-09-27T18:40:57+03:00
2023-09-27T18:40:57+03:00
2023-09-27T18:40:57+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230927/841833561.html
Доллар в августе обновил исторический рекорд в расчетах через SWIFT
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Доля доллара в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в августе составила 48,03%, обновив свой исторический максимум за все время публикации такой статистики,... ПРАЙМ, 27.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в августе составила 48,03%, обновив свой исторический максимум за все время публикации такой статистики, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.
По сравнению с рекордными значениями июля этот показатель вырос еще на 1,57 процентного пункта.
На рекордно высоких уровнях находится и китайский юань: доля международных расчетов в этой валюте по итогам августа составила 3,47% (это на 0,41 процентного пункта больше, чем в июле).
Доля евро при этом обновила свои рекордно низкие значения: по итогам последнего летнего месяца она растеряла еще 1,22 процентного пункта, составив 23,2%.
Использование евро сократилось в первую очередь за счет потери популярности за пределами еврозоны: платежи в нем в остальном мире сократились с 36,44% в августе 2022 года до лишь 12,7% в августе этого года.