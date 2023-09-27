МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT в августе составила 48,03%, обновив свой исторический максимум за все время публикации такой статистики, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. Доллар США достиг десятимесячного максимума

По сравнению с рекордными значениями июля этот показатель вырос еще на 1,57 процентного пункта.

На рекордно высоких уровнях находится и китайский юань: доля международных расчетов в этой валюте по итогам августа составила 3,47% (это на 0,41 процентного пункта больше, чем в июле).

Доля евро при этом обновила свои рекордно низкие значения: по итогам последнего летнего месяца она растеряла еще 1,22 процентного пункта, составив 23,2%.

Использование евро сократилось в первую очередь за счет потери популярности за пределами еврозоны: платежи в нем в остальном мире сократились с 36,44% в августе 2022 года до лишь 12,7% в августе этого года.