МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля сейчас был бы более слабым, если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Решетников прокомментировал прогнозы по росту ВВП и уровню инфляции

"Мы повысили ключевую ставку. Это не дает такого эффекта, чем когда у нас полностью был открыт счет капитала — когда у нас движение капитала было и в ту, и в другую сторону. Но тем не менее, если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс бы оказался более слабым", — сказала Набиуллина, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.

В июле Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%. Затем на внеочередном заседании 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12%, а на заседании 15 сентября — еще на 1 процентный пункт, до 13%.