2023-09-28T13:28:40+03:00
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2023-09-28T13:28:40+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230928/841838250.html
Набиуллина объяснила последствия ключевой ставки в 7,5-8,5 процента
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Курс рубля сейчас был бы более слабым, если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы повысили ключевую ставку. Это не... ПРАЙМ, 28.09.2023
валюта, рынки, финансы, новости, россия, центробанк, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля сейчас был бы более слабым, если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы повысили ключевую ставку. Это не дает такого эффекта, чем когда у нас полностью был открыт счет капитала — когда у нас движение капитала было и в ту, и в другую сторону. Но тем не менее, если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5-8,5%, курс бы оказался более слабым", — сказала Набиуллина, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
В июле Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%. Затем на внеочередном заседании 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12%, а на заседании 15 сентября — еще на 1 процентный пункт, до 13%.