МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российским властям надо очень аккуратно вести себя в валютном регулировании, иначе бизнес начнет обходить ограничения, как в 1990-е годы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Мосфинфорума. Набиуллина оценила способность банков финансировать рост экономики России

"Про валютные ограничения. Мне кажется, надо учитывать следующее: мы все говорим о том, как хорошо мы прошли прошлый год, а это прошел наш бизнес, он приспособился. И надо очень аккуратно вести себя к тому, чтобы говорить "вот ситуация изменилась, давайте понастроим барьеры". А что будет с бизнесом, который выстраивал эти цепочки? Как он в этом будет жить? Он начнёт обходить эти ограничения, у нас это было в конце 1990-х — начале 2000-х", — сказала она.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.