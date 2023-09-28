2023-09-28T14:20:42+03:00
2023-09-28T14:20:42+03:00
2023-09-28T14:20:42+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230928/841838973.html
Набиуллина подчеркнула необходимость аккуратности с валютным регулированием
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Российским властям надо очень аккуратно вести себя в валютном регулировании, иначе бизнес начнет обходить ограничения, как в 1990-е годы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в... ПРАЙМ, 28.09.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, центробанк, валютное регулирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российским властям надо очень аккуратно вести себя в валютном регулировании, иначе бизнес начнет обходить ограничения, как в 1990-е годы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Мосфинфорума.
"Про валютные ограничения. Мне кажется, надо учитывать следующее: мы все говорим о том, как хорошо мы прошли прошлый год, а это прошел наш бизнес, он приспособился. И надо очень аккуратно вести себя к тому, чтобы говорить "вот ситуация изменилась, давайте понастроим барьеры". А что будет с бизнесом, который выстраивал эти цепочки? Как он в этом будет жить? Он начнёт обходить эти ограничения, у нас это было в конце 1990-х — начале 2000-х", — сказала она.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.