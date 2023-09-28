МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то — слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума. И они тоже: импортеры подставили рубль

"Кому курс крепкий нужен, кому — слабый. Но мне кажется, все за то, чтобы курс был стабильный и предсказуемый. Мы тоже этого хотим", — заявил Силуанов, комментируя дискуссию на форуме вокруг курса рубля.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.