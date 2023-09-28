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2023
https://1prime.ru/Forex/20230928/841839093.html
Минфин хочет видеть предсказуемый курс рубля, заявил Силуанов
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Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то — слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной... ПРАЙМ, 28.09.2023
валюта, рынки, новости, антон силуанов, минфин рф, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля кому-то нужен сильный, кому-то — слабый, главное, чтобы он был предсказуемым, Минфин этого хочет, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Мосфинфорума.
"Кому курс крепкий нужен, кому — слабый. Но мне кажется, все за то, чтобы курс был стабильный и предсказуемый. Мы тоже этого хотим", — заявил Силуанов, комментируя дискуссию на форуме вокруг курса рубля.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.