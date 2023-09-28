МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Необходимо обсуждать разные инструменты валютного контроля, в том числе временные, иначе за открытость придется постоянно платить повышенной ключевой ставкой, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на сессии Московского финансового форума.

"Мне кажется, нам надо выстраивать более сложную систему. Ведь даже ЦБ, коллеги Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной — ред.) допускают, что возможно ограничение движения капитала на временном периоде. Так мы и не говорим навсегда — давайте просто пробовать какие-то новые инструменты, иначе нам за открытость придется постоянно платить повышенной ставкой", — сказал Решетников.

"У нас за рубежом есть валютный рынок, и в принципе он уже скоро будет сопоставим с нашим… Мне кажется, все-таки контроль или хотя бы мониторинг переводов (необходим — ред.)", — добавил он.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.