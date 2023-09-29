СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин выразил опасение, что при введении предложенной главой Минэкономразвития "мембраны" будет два курса — по одному доллар будет стоить 150 рублей, а по второму — 250 рублей. ЦБ введет для банков лимит балансовой валютной позиции

"Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", — сказал он на XX Международном банковском форуме.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке 25 сентября поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели — "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей. При этом он отдельно отметил, что речи о двух курсах ни в коем случае не идет.

ЦБ, комментируя предложение Решетникова, 26 сентября заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.