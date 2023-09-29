МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение в последнюю торговую сессию квартала: доллар превысил уровень 98 рублей, но позже опустился немного ниже, следует из данных Московской биржи. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года

Курс американской валюты расчетами "завтра" на 14.04 мск растёт на 1 рубль, до 97,80 рубля, юаня – на 11 копеек, до 13,42 рубля, евро – на 1,5 рубля, до 103,71 рубля.

Минутами ранее курс доллара обновил максимум с 8 сентября: 98,04 рубля.

26 сентября Минэк сообщил, что ждет укрепления рубля к середине 2024 года — в июне доллар, по оценкам спецалистов министерства, будет стоить в среднем 87,5 рубля.

Глава ведомства Максим Решетников также прогнозировал, что курс российской валюты к американской с середины следующего года стабилизируется в диапазоне 90-92 рублей за доллар.