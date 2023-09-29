МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу обновляет минимумы за несколько недель против основных валют, торгующихся на Московской бирже, следует из данных торгов. Российский рынок акций показывает рост в последний рабочий день квартала

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.59 мск рос на 87 копеек, до 97,68 рубля, евро – на 1,04 рубля, до 103,25 рубля, юаня – на 13 копеек, до 13,44 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 87,2 миллиарда рублей против 44,6 миллиарда по евро и 88,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,9%, юань — на 1%, евро – тоже на 1%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в пятницу, после завершения пика налоговых выплат сентября, попал под давление и ощутимо падает против основных торгуемых валют.

"Завершение налогового периода, пик которого пришелся на четверг, привело к очередной просадке рубля. Это отражает сохранение повышенного спроса на иностранную валюту, для удовлетворения которого по-прежнему не хватает ее достаточного притока на внутренний рынок", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти сорта Brent теряет 0,4%, до 92,8 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 106 пунктов, оставаясь около максимум с ноября 2022 года, что сигнализирует о низком спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Улучшить ситуацию с предложением валюты на российском рынке способен сырьевой фактор, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Нефтяные цены с августа находятся на многомесячных вершинах. Это должно постепенно увеличивать экспортную выручку и приток инвалюты в страну. Правда, данный процесс тормозится санкционными и геополитическими ограничениями, изменением структуры оплаты за российский экспорт, а также добровольным сокращением поставок нефти из РФ", — добавляет он.

Ориентиры для курсов на завершение текущей сессии: 97–98,5 рубля за доллар, 100–105 рублей за евро и 13–13,5 рубля за юань соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.