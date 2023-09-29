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2023
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Дерипаска прокомментировал ситуацию с госдолгом в США
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Миллиардер Олег Дерипаска считает ситуацию с госдолгом США почти безвыходной: предложения неисполнимые, значит, предстоит двухкратная девальвация доллара. "Размер долга США, а... ПРАЙМ, 29.09.2023
валюта, рынки, новости, сша, доллар, девальвация доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска считает ситуацию с госдолгом США почти безвыходной: предложения неисполнимые, значит, предстоит двухкратная девальвация доллара.
"Размер долга США, а также ежегодные процентные платежи (уже 1,8 миллиарда долларов в день) невозможно не замечать практически никому. Понятно, что решения есть, и не только те, которые озвучены, а именно увеличить темпы роста экономики до условных 10% в год — это вряд ли возможно в сегодняшнем американском обществе. Снизить расходы на 2 триллиона долларов в год — тоже вряд ли возможно, потому что это будет самоубийство политического класса", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
"Третий вопрос — забыть его или простить? Он, конечно, связан с серьезной девальвацией доллара более чем (в) два раза. А это, конечно, будет удар по беднейшим слоям американского общества. Но какую-то комбинацию этих решений предстоит подбирать уже следующей администрации", — заключил бизнесмен.