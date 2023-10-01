МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Почти 40% россиян считают китайский юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России, чуть меньше граждан с этим не согласны, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховщика "Росгосстрах жизнь", которое есть у РИА Новости. Эксперт: новая валюта идет на смену доллару, евро, фунту стерлингов и йене

"Около 39% считают юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России. Чаще всего так отвечали сибиряки (48%), реже других — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 34%)", — сказано в исследовании.

В то же время 36% опрошенных не видят в юане замену доллару и евро, на Северном Кавказе так ответили 44%, а в Приволжском федеральном округе — 32%. Остальная четверть опрошенных не сформировала мнение на этот счет.

"В превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России больше плюсов, чем минусов видят 68% опрошенных. По мнению 12%, минусов больше, чем плюсов (скорее да 7%, определенно да 5%). Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос", — добавляют аналитики.

Согласно данным ЦБ, доля юаня в июле выросла до 27% в российском экспорте и до 36% в импорте, а вес рубля в экспорте снизился до 42% и сохранился на уровне 30% в импорте.

Исследование проводилось 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.